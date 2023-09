Giornata nazionale dei "Sì al dono": AIDO scende in campo a fianco di ADMO

Davvero tante le iniziative e gli eventi pianificati e promossi dall'Associazione Italiana Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo su un territorio esteso ed articolato, ma che grazie ai tanti Gruppi Comunali ed Intercomunali scenderà in campo sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre per informare e sensibilizzare sull'adesione ad un gesto generoso, altruista, d'amore verso i tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto.

Ecco allora che per moltiplicare i risultati, fermamente convinti che dar corso a preziose sinergie sia significativo e propedeutico ad un'azione maggiormente efficace e performante che AIDO, raccolto lo stimolo a collaborare lanciato da ADMO, sarà parte partecipe ed attore nel contesto progettuale "Match It Now" con la presenza dei volontari associativi sulle piazze di Cuneo (30.09 Piazza Galimberti), Bra (07 Ottobre Via Cavour) e Saluzzo (08.10 Corso Italia) per regalare a giovani e meno giovani una doppia opportunità per operare a favore del sociale e della comunità tutta grazie ad un'adesione al "dono" azione preziosa salva vita!