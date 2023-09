Il dopo Cheese: “stravince” e convince la doppia vetrina istituzionale tra evento e diretta social [VIDEO]

Non sono solo i numeri di turisti, visitatori e distribuzione food a decretare il successo della recentissima edizione di Cheese di Bra: tra le novità vincenti, infatti, spicca l’indotto creato da “Slow Story”, la rubrica in diretta video voluta e promossa dall’intesa Comune-Ascom Bra nell’ambito del progetto Bra Città Slow, curata e condotta dalla giornalista e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa, volto Mediaset e Rai, anche nota come “Fata Zucchina”.

Solo nella due giorni del 16-17 settembre, i collegamenti no stop di Targatocn e La Voce di Alba dal padiglione in piazza Spreitenbach, allestito a mo’ di studio televisivo, hanno superato le 28 mila video views sulle rispettive fanpage e un complessivo di oltre 145 mila accessi dalle tue testate online.

Un’edizione da record social che ha sfoggiato un paniere di 15 talk trasmessi in streaming, a cui si va tuttora aggiungendo la grande amplificazione prodotta dalla possibilità di rivedere on demand il ricco menù dello Spazio Storie partecipato da decine di rappresentanti istituzionali, stakeholders e personaggi di spicco della rassegna internazionale, che si sono simpaticamente confrontati in diretta su tematiche emergenti, utilizzando questo potente “palco” virtuale per lanciare nuovi progetti o spoilerare iniziative di interesse sulla rampa di lancio.

Per rivedere gli Spazi Storie condotti da Renata Cantamessa:

LA RICETTA “REALE” DA CUI NACQUE LA GASTRONOMIA PIEMONTESE

con Consorzio Terre Reali del Piemonte e Ascom Savigliano

MARATOMA – LA NUOVA “FORMA” DELLA SOLIDARIETA’

con Giolito Formaggi, Ascom Bra e BCC di Cherasco

SALSICCIA DI BRA E PEPERONE DI CARMAGNOLA: UN MATRIMONIO “SENZA CONFINI”

con Città di Bra, Città di Carmagnola, Consorzio della Salsiccia di Bra, Consorzio del Peperone di Carmagnola, Ascom Bra e Ascom di Carmagnola

IL COMMERCIO DI PROSSIMITA’… IS WONDERFUL!

con Wonderful Alba Bra Langhe Roero e Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra

LE NUOVE PROFESSIONI DEL TURISMO: I “MANAGER” DELL’ACCOGLIENZA

con ITS Academy Turismo

BRA DURO E TENERO, PANE, RISO E SALSICCIA: LE NUOVE “RICETTE” DI PROMOZIONE DEI CONSORZI

con Ascom Bra, i Consorzi del BRA, della Salsiccia, del Pane e del Riso di Bra e la partecipazione della Confraternita della Salsiccia

DISTRETTO DEL CIBO DEL ROERO: IL NUOVO “MENU’” PROMOZIONALE

con i Comuni del Distretto del Cibo del Roero

QUANDO IL BRA DIVENTA… “BRACOT”!

con il Consorzio di Tutela del Bra DOP

BANCA D’ALBA: LE NOVITA’ DI UNA LUNGA STORIA D’AMORE

con Banca d’Alba

MASTRO BIRRAIO, PASTRY CHEF E WINE MARKETING MANAGER: LE NUOVE PROFESSIONI DEL FOOD

con ITS Agroalimentare

IL SEGRETO DI BB: ARRIVA LA FAVOLA TURISTICA DI BRA A SOSTEGNO DELLA NUOVA PALESTRA PER BAMBINI AUTISTICI ALL’OSPEDALE DI VERDUNO

con Città di Bra, Ascom Bra, Pelletteria F.lli Oberto e Fata Zucchina

TURISTI IN CERCA DI…?

con ATL Langhe Monferrato Roero e Slow Food Italia

ICT: LA SCUOLA CHE ALZA IL TASSO DI OCCUPAZIONE

con Fondazione ICT

IL LATTE CHE FA “BRINDARE” TERRA, ANIMALI E PERSONE: L’ERBALATTE

con Erbalatte

IL PEPERONARIO 2024: 12 MESI DI PEPERONI E SALSICCIA CON LE GRANDI FIRME DELLA RISTORAZIONE DI BRA E CARMAGNOLA

con Consorzio e Confraternita della Salsiccia di Bra, Consorzio del Peperone di Carmagnola e Ascom Bra