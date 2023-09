Il museo storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro inaugura una sezione all'età del Ferrom e ad Ariotoutabrigo

Novità al museo storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro che si amplia con una sezione dedicata all'Età del Ferro e ad Ariotoutabrigo, Grande Druido dei Taurini, per offrire una più ampia vista del ruolo del Druido nella società gallica cisalpina di quell'epoca.

Alle 11 di sabato si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’angolo di Ario alla presenza delle autorità, all'interno del museo, per poi proseguire alle 11.30 circa presso la struttura nell'area esterna dove verranno effettuati interventi per ricordare Ario (l’uomo, il rievocatore, il Druido), un tecnico del Comune di Torino che si appassionò alla storia fino a diventarne parte attiva con il suo gruppo storico partecipando a rievocazioni, dove non mancava di illustrare con professionalità e chiarezza l'arte della medicina druidica e delle sue proprietà, attività didattica che svolgeva anche nelle scuole tutte le volte che veniva invitato.