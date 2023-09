Palio degli Asini di Alba, il borgo Brichet lancia la sfida: "Vogliamo vincere ancora e ancora"

Alba è attesa da un fine settimana di rievocazioni storiche, sfilate, eventi che culmineranno nel Palio degli Asini di domenica 1° ottobre, dalle 15.30. Si respira un'aria ricca di storia, attesa, ma anche di sana competizione.

Nove i borghi in lizza, tanto lavoro dietro le quinte e voglia di sorprendere gli spettatori e i curiosi che faranno da cornice alle iniziative. In prima linea il borgo Brichet, con tredici titoli in bacheca, ma senza nessuna voglia di abdicare, anzi. "Siamo molto motivati a continuare a confermarci nel Palio degli Asini, ma quest'anno ci siamo impegnati anche nella Rivisitazione Storica. Rispetto ad altri gruppi, siamo meno numerosi, ma vogliamo dire la nostra. Il nostro segreto è che ci divertiamo, siamo uniti, e ormai una parte importante della tradizione storica".

Il Palio degli Asini 2023 ha diversi motivi di interesse, come spiega Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri: "La corsa si articolerà in due batterie e ogni borgo correrà con due animali che verranno sorteggiati. Non ci saranno asini di proprietà dei borghi, per riportare lo spirito goliardico delle origini. La partenza e l'arrivo saranno in piazza Miroglio, sede storica, alle spalle del duomo. Quest'anno abbiamo scelto di coinvolgere maggiormente il pubblico, dal momento che le piazze Miroglio e Rossetti hanno la possibilità di ospitare più tribune e anche i figuranti potranno tifare per il proprio borgo".