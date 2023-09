Cane rimane incastrato sotto una vettura a Saluzzo, liberato dai vigili del fuoco

Intervento della squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo questa mattina, mercoledì 27 settembre, per liberare un cane, razza Corso, rimasto incastrato, in circostanze da accertare, sotto una vettura.

A seguito dell'allarme lanciato da alcuni passanti i soccorritori giunto in loco hanno operato per liberare l'animale e consegnarlo al servizio veterinario per ulteriori accertamenti.





