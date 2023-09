Ricerche in corso per un parapendista disperso nelle campagne di Bagnolo Piemonte

Ricerche in corso in frazione Montoso, comune di Bagnolo Piemonte, per un parapendista che risulta disperso dal pomeriggio di oggi, mercoledì 27 settembre.

L'allarme è stato lanciato verso le ore 17. In corso l'intervento dei soccorritori, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco presenti con squadre di Saluzzo e Barge, e con il Nucleo Speleo Alpinistico Fluviale (Saf).

La zona è stata perlustrata anche con l'elicottero e ora è stato attivato l'intervento di una squadra Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).