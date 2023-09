Come fare marketing nel settore enologico

L'enologia è un mondo in continua evoluzione, simile al vino stesso, che si adatta e si reinventa costantemente. È quindi comprensibile il successo recente delle enoteche online e dei negozi di vino su internet: il settore ha sfruttato le opportunità offerte dalla rete per ampliare la sua clientela e aumentare le vendite.

Internet fornisce tutti gli strumenti necessari per avviare un'attività di vendita online e negli ultimi anni il numero di negozi virtuali è cresciuto notevolmente. Gli utenti ora possono cercare e acquistare prodotti alimentari, incluso il vino, comodamente da casa.

In questo articolo esamineremo come digitalizzare e promuovere un'attività online nel settore enologico, scoprendo tutti gli strumenti più adeguati per sponsorizzare i propri prodotti.

Vantaggi del marketing nel settore enologico

Il web marketing è una strategia efficace per aumentare il profitto delle imprese e supportare i settori colpiti duramente dalla crisi dovuta al Covid19. Le aziende che si occupano di produzione enologica possono trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla presenza online per ampliare il proprio bacino di clienti e aumentare le vendite.

Internet rappresenta infatti il luogo preferito dai consumatori per scoprire e acquistare nuovi prodotti. La maggioranza degli acquirenti oggi preferisce acquistare tramite la rete e la vendita di vino online è ormai decollata. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che un negozio virtuale può offrire:

Espansione della clientela

Promozione dell'azienda e della cantina

Rete di vendita integrata

Gestione automatica degli ordini e delle spedizioni

Fidelizzazione della clientela.

Gli strumenti del marketing più efficaci nel settore enologico

Le aziende che vogliono generare lead non si affidano ad una strategia unica, ma piuttosto adottano diverse tattiche per raggiungere una varietà di clienti in diverse fasi del ciclo di acquisto. L'Inbound marketing e l'Outbound marketing sono le principali tecniche utilizzate per questo scopo. Vediamole nel dettaglio.

Inbound marketing. L'inbound marketing sta emergendo come una strategia fondamentale per generare lead. Può essere considerato come un modo per catturare l'interesse del pubblico attraverso la creazione e la promozione di contenuti coinvolgenti. La creazione di contenuti è una strategia di marketing che si concentra sulla produzione di materiali rilevanti per attrarre potenziali clienti che cercano soluzioni specifiche per i loro problemi. Questo può essere realizzato tramite l'utilizzo di blog, video, e-book, infografiche e altri tipi di pubblicazioni. La promozione dei contenuti è il secondo passaggio chiave, tramite il quale si rendono visibili i materiali ai potenziali clienti. Ciò può essere realizzato tramite diverse tecniche, come l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), la pubblicità pay per click (PPC) e l'utilizzo dei social media.

Outbound marketing. L'outbound marketing ha perso parzialmente efficacia nell'era della ricerca su internet, ma può ancora essere un'arma potentissima se integrato con l'inbound marketing, per individuare opportunità specifiche e raggiungere i potenziali clienti. Fra gli strumenti che sono inclusi nell'outbound marketing ci sono l'e-mail, gli SMS, gli eventi e la pubblicità.

L'e-mail marketing è un modo conveniente per distribuire contenuti nuovi, inviti alle attività, informazioni e per rimanere in contatto con i propri clienti. Attraverso questo canale, è possibile fornire contenuti di valore ad una audience interessata, che magari non sta cercando attivamente la propria azienda.

L'SMS marketing, simile nella strategia all'e-mail marketing, mira ad avere un rapporto diretto con il cliente, ma con un canale ancora più immediato e veloce. Anche in questo caso, mendiante messaggi sintetici, è possibile catturare l'attenzione del cliente e invitarlo all'azione. Ma per non cadere nelle trappole degli SMS spam, è bene affidarsi a dei professionisti per capire come sfruttare al massimo i vantaggi di un servizio professionale di SMS Marketing .

Organizzare eventi è un'altra tecnica legata all'Outbound marketing che offre la possibilità di presentare il proprio brand, creare rapporti personali con i clienti e cercare un maggiore coinvolgimento dei partecipanti.

Gli annunci display sono pubblicità online mirate a clienti potenziali con determinati precedenti comportamentali o caratteristiche demografiche. Questo tipo di pubblicità è particolarmente utile per condividere informazioni specifiche con un pubblico target.

Infine, la content syndication consiste nella condivisione dei propri contenuti in siti web di terze parti per attirare ulteriore attenzione sulla propria azienda e sulla soluzione da essa offerta. Questa tattica permette di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, generando nuove opportunità di lead.

Come ottimizzare le vendite di un'attività enologica

Quindi, come accennato, il commercio elettronico del vino è un settore in rapida espansione, che ha attirato numerosi imprenditori desiderosi di convertire o ampliare le loro enoteche in negozi online. Tuttavia, nonostante le prospettive interessanti, molti si sono resi conto che la presenza online è una realtà altamente competitiva che richiede una strategia ben studiata. Vediamo come strutturarla!

Prima di tutto è consigliabile affidare il successo del proprio business online a team di esperti e a piattaforme specializzate nella digitalizzazione della vendita online. Molti fornitori offrono tutti gli strumenti necessari per creare un negozio online professionale e di qualità.

Una volta che il negozio online è stato creato, è importante pianificare una strategia di web marketing per aumentare la visibilità del sito e promuovere il wine shop. Alcuni strumenti essenziali in questo senso includono l'ottimizzazione dei contenuti utilizzando parole chiave mirate e la creazione di un blog dedicato all'argomento, utile per raggiungere il target di riferimento e migliorare il posizionamento del sito nei motori di ricerca.

La visibilità e l'autorevolezza sono elementi chiave per aumentare le vendite online. Internet offre enormi potenzialità e rappresenta lo strumento principale per il rilancio del settore enologico. Pertanto, è necessario affidarsi a un fornitore affidabile per aumentare la visibilità e l'autorevolezza del sito, offrendo un servizio moderno, funzionale e interattivo.

Oltre al design estetico del sito web, è importante considerare anche la velocità di caricamento delle pagine e l'organizzazione del catalogo digitale. Inoltre, è essenziale presidiare anche il settore dei dispositivi mobili, creando app apposite per la navigazione da tablet e smartphone.

L'ottimizzazione del sito per l'uso su dispositivi mobili e la semplicità e sicurezza dei metodi di pagamento e di spedizione, sono ulteriori componenti cruciali per essere competitivi nel commercio elettronico del vino.

Seguendo questi consigli, sarà quindi possibile avere un sito internet professionale e performante oltre a una promozione efficace della propria attività sul web. Questo genererà lead che si tradurranno in un maggiore potenziale di vendita e di guadagno.