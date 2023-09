A Cuneo la serata dedicata alla fotografia “Caffè Smeraldo, viaggio nel nostro mondo."

L’associazione Cuneofotografia, con il patrocinio del Comune di Cuneo, Venerdì 29 settembre ore 21:00 presso la Sala Polivalente CDT – Cuneo Largo Barale 1, ospiterà i fotografi Alessandro Fruzzetti, Mario Mencacci e Roberto Nencini per una serata fotografica molto particolare dal titolo: “Caffè Smeraldo” viaggio nel nostro mondo.

Una serata “a sei mani” in cui i tre autori presentano il loro modo di vedere il mondo attraverso le proprie immagini.

ALESSANDRO FRUZZETTI (Collesalvetti, Livorno) si dedica ai portfolio affrontando solitamente temi profondi e sociali con grande sensibilità, MARIO MENCACCI (Pontedera, Pisa) lavora in particolare come fotografo di strada cercando di cogliere attimi della vita di tutti i giorni con un approccio prevalentemente emozionale, ROBERTO NENCINI (Cecina, Livorno) esperto fotografo con la passione dei viaggi ha documentato con la sua fotografia umanistica persone e luoghi di tutto il mondo vivendoli dall’interno e non come semplice spettatore.

I tre autori presentano in parallelo i loro tre modi, molto diversi, di affrontare la fotografia. Ingresso gratuito.

BIOGRAFIE

ALESSANDRO FRUZZETTI

Nato a Pisa nel 1971, da sempre appassionato di arti visive in genere quali il disegno, la pittura e la fotografia. Nel 2012 si è avvicinato al mondo della fotografia iscrivendosi al Fotoclub Collesalvetti BFI.

Attento alla composizione delle immagini che spesso hanno un’impronta geometrica, realizza i suoi progetti con qualsiasi mezzo a disposizione: reflex, compatte, scanner o smartphone, purché congeniali all’idea centrale da realizzare. Più volte vincitore o sul podio nelle tappe della manifestazione Portfolio Italia, è stato nominato autore dell’anno FIAF regionale 2019 Toscana.

Nel 2019 la FIAF gli ha conferito l’onorificenza di AFI (Artista Fotografo Italiano).

ROBERTO NENCINI

Nasce anagraficamente a Bologna e fotograficamente nel 1975 quando, grazie ad una Kodak Retinette regalatagli dal padre, si appassiona subito ed essa diventa l'eredità del loro legame.

La macchina fotografica diventa una compagna inseparabile di vita, attraverso di lei racconta il suo modo di vedere e sentire la realtà.

Affina sempre di più la tecnica sperimentando in camera oscura oltre che in fase di scatto e diviene sempre più preciso il suo modo di esprimersi.

Nel 1982 entra a far parte del Fotoclub 3C di Cascina, dove conosce il suo "padre fotografico" Silvio Barsotti. Il confronto in un ambiente ricco di stimoli lo fa crescere velocemente a livello fotografico. Seguono anni di grandi soddisfazioni.

Inizia a viaggiare molto e a fotografare sia su commissione che per piacere personale, nascono pubblicazioni e lavori di grande spessore. Il suo modo di raccontare attraverso le immagini i luoghi e le persone che incontra è poetico e di forte impatto emotivo.

Attualmente presidente del Fotoclub FBN di Cecina nel quale trasmette e condivide la passione per la fotografia, nel 2021 la FIAF gli ha conferito l’onorificenza di AFI (Artista Fotografo Italiano).

MARIO MENCACCI

Nato nel 1961 a Pontedera (Pisa) dove tuttora vive e lavora come architetto. Appassionato di fotografia da circa 40 anni, dopo una lunga pausa ha ricominciato a fotografare nel 2008, quando si è appassionato alla fotografia di strada. Le simmetrie, i colori e le linee che sono parte integrante del suo lavoro trovano nelle sue fotografie nuove prospettive ridisegnando la realtà.

Pubblicato con interviste e portfolio su riviste e su vari siti internazionali di arte e fotografia. Una sua fotografia viene richiesta dalle Nazioni Unite che la pubblicano sulla copertina di una loro rivista.

E’ fra gli organizzatori del PSPI Pisa Street Photography International Festival di Pisa, ha tenuto workshop di street photography in varie città d’Italia e corsi di fotografia di base anche per scuole, enti e associazioni.

Di recente ha pubblicato libri non solo fotografici, ha collaborato con il dipartimento Social della Fiaf e con la rivista Fotoit.

Nel 2021 la FIAF gli ha conferito l’onorificenza di AFI (Artista Fotografo Italiano).

Tutti e tre hanno ricevuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali.