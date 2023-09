"Vite di uomini illustri": lo spettacolo dà il via alla rassegna “Inscena”

Sabato 30 settembre alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta la Compagnia Teatrale Primoatto porta in scena un reading comico tratto dal libro dell’umorista Achille Campanile.

"Vite di uomini illustri" racconta in modo inedito e ironico i grandi personaggi della storia attraverso giochi di parole, aneddoti e situazioni comiche.

A dare voce ad Achille Campanile 12 attori provenienti da varie zone della provincia.

Il loro incontro con la Primoatto avviene attraverso la partecipazione ai corsi organizzati annualmente dal gruppo saluzzese. Per mantenere i rapporti con tutti i partecipanti e ampliare le voci e i colori del proprio gruppo la compagnia propone come momento di restituzione questo spettacolo in cui tutti possono dilettarsi facendo divertire il pubblico!

Con questa data riparte la rassegna "Inscena" organizzata dal Comune di Manta insieme alla Primoatto e ad Acb Eventi.

Gli appuntamenti, iniziati nella scorsa primavera, hanno visto susseguirsi nella meravigliosa cornice di Santa Maria del Monastero spettacoli per famiglie, concerti e spettacoli teatrali.

Il 30 settembre sarà la prima delle date autunnali, a cui seguirà il 12 Novembre una serata corale a cura di Musica Nova di Savigliano e il 25 novembre un concerto dal titolo “Cantare per Sognare” per la direzione artistica di Patrizia Migliore.

Appuntamento dunque sabato 30 Settembre alle ore 20.30 presso Santa Maria del Monastero a Manta. Prenotazioni al numero 351/9038507 (costo biglietto 8 euro).