Doppio furto di campane alla Ecat di Mondovì: erano esposte nel piazzale dell'azienda da trent'anni

Doppio furto alla Ecat di Mondovì, storica azienda a gestione familiare che è specializzata nella produzione di orologi e campane dal 1971.

Due i colpi messi a segno dai ladri: un primo, la scorsa settimana, nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre quando hanno portato via 11 delle campane che da oltre trent'anni erano esposte nel piazzale dell'azienda.

I ladri sono poi tornati una seconda volta, a due giorni di distanza, portando via altri 9 elementi. Veri e propri "pezzi di storia", danneggiate e non più utilizzabili, ma testimoni di un grande lavoro artigiano.

Anche perché le campane della Ecat, che nel 2021 ha festeggiato i 50 anni di attività (leggi qui), sono famose in tutto il mondo: proviene da qui la campana presente in una scena di Master and Commander, colossal con Russel Crowe del 2003; e anche quella che rintocca, a tutti gli anniversari dell'11 settembre, nel Dipartimento dei vigili del fuoco di Millburn, per ricordare i colleghi morti eroicamente nei soccorsi alle Torri Gemelle.

"Siamo molto dispiaciuti per quanto avvenuto - spiegano dalla Ecat - la nostra è una realtà a gestione familiare, per noi quelle campane erano parte della nostra vita. Siamo amareggiati e rattristati perché quelle campane erano protagoniste nelle visite guidate, affascinavano i bambini e le esponevamo anche negli eventi cittadini, in particolare in piazza Maggiore per la mostra dell'artigianato. Anche se non potevano più suonare, ognuna aveva la sua storia, una sua particolarità".

Venti in totale le campane in bronzo trafugate - le più 'piccole' - del peso di circa 100-150 chili l'una, che potrebbero essere state rubate per essere rivendute come oggetti decorativi per giardini o pezzi di antiquariato, più difficile che possano essere fuse per recuperarne il materiale.

Sul piazzale, dove venivano esposte, rimangono i segni di quelle che sono state portate via, probabilmente con l'ausilio di un mezzo meccanico che ne ha consentito il sollevamento.

L'azienda ha sporto denuncia ai Carabinieri che stanno portando avanti le indagini.