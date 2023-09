“Napolitano come Messina Denaro”, Marello (PD) condanna il post del presidente del circolo FdI Saluzzo

Un post su Facebook è costato la sospensione al presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo Mario Pinca. Sul suo profilo social Pinca ha affiancato l'annuncio della morte del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e quella del boss mafioso Matteo Messina Denaro, commentando: "Quindi l'anno si può dichiarare concluso nel migliore dei modi". "Pinca ha fatto dichiarazioni che non sono in linea col partito", osserva il coordinatore provinciale William Casoni, che ha disposto il commissariamento del circolo e la sospensione dell'iscritto: su eventuali altri provvedimenti decideranno gli organi nazionali di FdI. "Ho sbagliato e me ne assumo tutta la responsabilità" commenta il diretto interessato, precisando: "Il post comunque non l'ho scritto io, è mio nipote che ha usato il mio cellulare" (Fonte Ansa).

“La gravità di quanto accaduto è inaudita”, ha commentato il Consigliere regionale Pd Maurizio Marello, “e la dice lunga sul livello culturale e umano della classe dirigente di Fratelli d’Italia in provincia di Cuneo. Ribadisco la ferma condanna da parte mia e del Gruppo regionale Pd e mi aspetto lo stesso atteggiamento anche da parte degli organi nazionali di FdI”.



“E’ inoltre di soli tre giorni fa la notizia della condanna in primo grado del Sindaco di Monteu Roero Michele Sandri (candidato alle regionali 2019 per Fratelli d’Italia) a 4 anni di reclusione per peculato, calunnia e simulazione di reato. Ciò, in base al capo di imputazione, per avere rubato 3200 euro e due pistole dalla cassaforte del Comune, cercando poi di incolpare del furto una dipendente del Comune e simulando una rapina. “Tra chi incolpa la dipendente e chi incolpa il proprio nipote… non ho parole per commentare”.