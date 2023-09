Allarme Sanità: "In Piemonte mancano 11mila camici bianchi. Chiamarli eroi non basta più"

Undicimila persone in camice bianco. Ecco l'esercito di cui la sanità piemontese avrebbe bisogno, ma che non risponde all'appello, in tutta la Regione. A lanciare l'allarme, ancora una volta, i sindacati di categoria. "In Sanità, nella nuova Manovra, ci aspettiamo più investimenti e più personale. Bisogna rinnovare i contratti a chi lavora per la salute di tutti: non basta chiamarli eroi. Ora non si può perdere l'occasione del Pnrr", dice Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, oggi a Torino per l'assemblea Uil Flp del Nord Italia.