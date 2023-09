Allievi del Liceo Musicale Da Vinci di Alba in visita al "Cremona Musica International Exhibition"

Gli allievi dell'Istituto Musicale Da Vinci di Alba in visita al festival di Cremona

Sabato 23 settembre un gruppo di allievi del Liceo Musicale "Da Vinci" di Alba, ha visitato il 'Cremona Musica International Exhibition", organizzato in forma autogestita da un loro insegnante, cui si sono aggregati alcuni colleghi.

La rassegna, affermata a livello internazionale, unica nel suo genere, ha accolto espositori di 35 nazioni diverse con un'importante affluenza di visitatori appassionati.

Tutto in un unico grande salone : archi, pianoforti, chitarre, fiati, fisarmoniche, edizioni musicali e tanto altro...

Ormai conosciuta a livello mondiale, è la manifestazione più importante al mondo per la liuteria d’alta qualità.

Cremona Musica è un evento che offre un’esperienza unica e indimenticabile per gli amanti della musica, in particolar modo adatta a chi la studia.

I ragazzi si sono confrontati con i maestri artigiani che hanno loro illustrato le tecniche costruttive per la realizzazione di uno strumento a corda, la scelta dei legni e dei materiali.

L'organizzazione ha offerto anche eventi collaterali quali concerti ed esibizioni varie.

I ragazzi, alla loro prima esperienza fieristica, hanno decisamente apprezzato l'evento , ecco alcuni commenti :

"Non pensavo di trovare un ambiente del genere, fantastico, qui c'è di tutto, e ti lasciano anche provare gli strumenti ", "Bellissima fiera, mai visto tanti strumenti musicali tutti assieme", "E' stata una magnifica esperienza, non immaginavo che dietro ad uno strumento musicale ci fosse tutto questo mondo". E ancora: "Mi piacerebbe al termine del Liceo trasferirmi qui per frequentare la scuola di liuteria".

Al termine della mostra, i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, hanno concluso la splendida giornata con una visita al centro storico di Cremona, dove si sono esibiti in un flash mob corale, raccogliendo gli apprezzamenti dei turisti e dei cittadini della "patria dei violini".