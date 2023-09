Vendita straordinaria di libri usati: Emmaus in aiuto alle popolazioni dell'Emilia Romagna

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si terrà a Cuneo, presso il Mercato coperto di piazza Seminario, una vendita straordinaria di libri usati organizzata dall’associazione Emmaus di Boves.

Il gruppo di giovani, costituitosi in seguito al campo di volontariato aperto alle famiglie del territorio agli inizi di agosto, è l’artefice di questa iniziativa, progettata proprio per rispondere alla necessità di agire concretamente a favore di chi, in Emilia Romagna, è stato vittima qualche mese fa di distruzione e sofferenza.

Sotto il porticato del Mercato coperto per due giorni consecutivi, dalle 10 alle 19, si potrà perciò curiosare tra le bancarelle su cui centinaia di libri usati attendono di essere acquistati.

Oltre alle finalità esplicite della vendita, l’evento del fine settimana ricopre importanza anche perché frutto di una nuova spinta aggregativa che ha portato ragazze e ragazzi dai 10 ai 18 anni ad avvicinarsi al Movimento fondato più di settant’anni fa dal prete francese Abbé Pierre, e di farlo con la voglia di praticare azioni di volontariato attente alle persone e all’ambiente.

L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Cuneo.

Per informazioni, scrivere a emmaus@cuneo.net o telefonare allo 0171 387834