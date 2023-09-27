Calcio, Serie D. I provvedimenti del Giudice Sportivo. Una giornata per mister Nisticò, Pera e Degrassi

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 24/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NISTICO FABIO (CHIERI) Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
AMMONIZIONE (I INFR)
GIANNINI GABRIELE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERA PIETRO (VADO)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
LIKAXHIU MATEO (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)
TESIO MASSIMO (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)
VENNERI ANDREA (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)
CONROTTO GIORGIO (CHISOLA CALCIO)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
SELIMI SAURO (FEZZANESE)
TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)
PALLADINI ALESSIO (PINEROLO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAGNALDI FILIPPO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
TREVISIOL GABRIELE (AVC VOGHERESE 1919)
LAUCIELLO GIANPIERO (BORGOSESIA CALCIO)
MANISCALCO DANIELE (CHIERI)
PONSAT GIUSEPPE (CHISOLA CALCIO)
MANDELLI LORENZO (CITTA DI VARESE S.R.L.)
GULLI ANDREA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)
TAMBUSSI LEONARDO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)
TASSOTTI RICCARDO (LIGORNA 1922)
MIGLIETTA ANDREA (PINEROLO)
NAPPI ANIELLO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
ORLANDO MICHAEL FABIO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GALASSO ANDREA (ALBA CALCIO)
GIRAUDO FEDERICO (ALBA CALCIO)
CAREMOLI TOMMASO (ALCIONE MILANO SSD A RL)
PIRAS LORENZO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
GRAZIANI GABRIEL (ASTI)
MORRA EDOARDO (AVC VOGHERESE 1919)
BERTONI LUCA (BORGOSESIA CALCIO)
REKKAB AYMANE (BORGOSESIA CALCIO)
UVA GABRIELE (BORGOSESIA CALCIO)
BACCHIN LUCA (CHIERI)
FACCIOLI DIEGO (CHIERI)
FERRANDO ANDREA (CHIERI
RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)
LIBERATI FILIPPO (CITTA DI VARESE S.R.L.)
MOLINARI STEFANO (CITTA DI VARESE S.R.L.)
ROSSI ALESSANDRO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)
SAMB FALOU NDIAYE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)
FERRARI ROBERTO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
PIRACCINI LUCA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
VAGGE ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
MANUZZI RICCARDO (LIGORNA 1922)
CILETTA ALESSIO (PINEROLO)
DIALLO LAYOUSSE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
TORDINI NICOLO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
DONAGGIO LUCA (VADO)