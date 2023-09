Corsa in montagna: grande successo per la terza edizione del BisUp

Domenica 24 settembre si è svolta la terza edizione del BisUp, gara di corsa in montagna con partenza da Madonna dei Boschi di Peveragno e arrivo in cima alla Bisalta su un percorso di 7 km e 1500 di dislivello.

Per la prima volta il sole ha accompagnato i 78 partenti fino alla cima vedendo trionfare negli uomini l'atleta della nazionale di sci alpinismo Damiano Lenzi che abbatte il record dello scorso anno chiudendo in 1h09'53''. Secondo posto guadagnato per lo specialista dei vertical Amilcare Daziano in 1h14'16'', seguito da Diego Marro in 1n14'57''.

Tra le donne, come da pronostico, vince e straccia il record precedente Chiara Giovando, anche lei maglia azzurra della corsa in montagna, in 1h24'53''. Un ottimo 1h30'43'' fa guadagnare a Mandrile Liviana la medaglia d'argento e per il bronzo riecco Xhelali Claudia (già terza la scorsa edizione) che chiude in 1h34'12''.

Nella gara più corta (5 km 700D+) trionfo di Durbano Massimiliano della Podistica Valle Grana che chiude la sua fatica in 36'38''; secondo Turco Samuele e terzo Giuliano Guglielmo.

Tra le donne si aggiudica il gradino più alto del podio Giulia Merola in 43'47'', seguita da Laura Mazzucco e Olivero Elena del Team Marguareis.

Oltre ai numerosi atleti un grazie enorme a chi ha contribuito e sostiene da anni questa nostra piccola realtà locale: WILDFREE CUNEO, lo studio BDQ, Acqua San Bernardo, Trattoria Madonna dei Boschi di Peveragno e l'azienza INALPI. Non ultimi, doverosi ringraziamenti ai numerosi volontari presenti sul percorso coordinati da Elisa Dalmasso del comitato Madonna dei boschi di Peveragno, il soccorso Alpino e il Cai di Peveragno.