Il Val Tanaro Rugby si prepara per la Serie C Piemonte 2023/2024

Dopo un’intensa fase di preparazione, iniziata con il ritiro svolto come da tradizione a Pamparato nei giorni 25, 26 e 27 agosto, il VAL TANARO RUGBY è pronto per il campionato di Serie C che prenderà il via ufficialmente domenica 8 ottobre, dove i cinghiali esordiranno in casa contro il fortissimo STADE VALDOTAIN.

Il Campionato di Serie C Piemonte è organizzato dal Comitato Piemonte Rugby. La stagione sportiva 2023-24 è suddivisa in due fasi: la fase di qualificazione e la fase finale . Il Val Tanaro Rugby partecipa alla fase di qualificazione del Girone 2 - Regionale.

Di seguito, il calendario delle partite del VAL TANARO RUGBY:

08/10/2023 - 15:30 Val Tanaro Rugby vs Stade Valdotain

15/10/2023 - 15:30 Lions VII Rugby vs Val Tanaro Rugby

22/10/2023 - 15:30 San Mauro vs Val Tanaro Rugby

29/10/2023 - 15:30 Val Tanaro Rugby vs Cuspo

05/11/2023 - 14:30 Lions Tortona vs Val Tanaro Rugby

19/11/2023 - 14:30 Val Tanaro Rugby - Le Tre Rose

Le partite in casa si svolgeranno presso gli impianti sportivi di Farigliano, in Località San Cassiano 75.

Ricordiamo inoltre che a partire dal 7 ottobre saremo presenti a Mondovì dove tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 15 anni potranno provare il nostro sport.

Gli allenamenti si terranno tutti i sabati dalle 14:30 alle 16:00 presso il campo in Via Molino del Borgato.