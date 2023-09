Pietro Riva ai Mondiali di corsa su strada in Lettonia, si gareggia domenica 1° ottobre

Domenica 1 ottobre a Riga (Lettonia) scatterà la prima edizione dei Mondiali di corsa su strada.

Tre le specialità inserite nel programma della rassegna iridata del running: il miglio, i 5 km e la mezza maratona.

Proprio su quest’ultima distanza sarà al via l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro) che nella mezza vanta un primato personale di 1h00:30 corso nell’ottobre dello scorso anno a Valencia.

A Pescara, in occasione del campionato italiano dei 10km, Riva ha mostrato una condizione fisica in crescita che gli ha consentito di confermare il tricolore della specialità, aggiungendolo a quello dei 10.000 metri in pista.

Nella squadra azzurra insieme al cuneese ci saranno anche Yohanes Chiappinelli e Ilaiass Aouani.

TV - I Campionati Mondiali di corsa su strada di Riga saranno trasmessi in diretta streaming domenica 1° ottobre sul sito di World Athletics (LINK) e in differita tv dalle 16.30 alle 19.30 su RaiSport.