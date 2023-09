Covid Italia, arriva la circolare sui vaccini: ecco le misure

(Adnkronos) - Covid in Italia, arriva la nuova circolare sui vaccini. Ecco quali saranno le misure. "Una dose di richiamo del vaccino Covid, con la descritta formulazione aggiornata, viene offerta attivamente alle categorie" a rischi, over 60, ospiti delle strutture per lungodegenti, fragili, donne in gravidanza e postpartum; operatori sanitari e sociosanitari" si legge nella circolare sulla campagna vaccinale contro Covi-19 per l'autunno-inverno, firmata dal direttore della Prevenzione del, ministero della Salute, Francesco Vaia, visionata dall'Adnkronos Salute. "A richiesta e previa disponibilità di dosi, la vaccinazione può essere resa disponibile anche a coloro che non rientrano nelle categorie" a rischio. Il richiamo, di norma, ha una valenza di 12 mesi".