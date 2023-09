Djokovic: "Sinner con Alcaraz è il futuro del tennis"

(Adnkronos) - Novak Djokovic incorona Carlos Alcaraz e scommette su Jannik Sinner. Il serbo, numero 1 del tennis mondiale, a Roma per la Ryder Cup 2023 di golf risponde alle domande sul suo 'lavoro' e sui colleghi più giovani. "Jannik Sinner gioca molto bene, è uno dei giocatori più importanti nel tennis in questo momento, con Carlos Alcaraz è il futuro del tennis. E' una persona anche molto buona, lavora tanto. E' molto giovane e la strada per lui è buona, ha la mentalità del campione e sarà definitivamente uno dei giocatori da battere a Torino nelle Atp Finals", dice Djokovic, che pensa già alle Atp Finals di Torino dove molto probabilmente avrà anche Sinner tra gli avversari. "Io a Torino ho avuto un grande successo lo scorso anno e ho belle sensazioni e le motivazioni giuste se penso all'evento tra due mesi", aggiunge a margine dell’All Star Match di golf giocato al Marco Simone Golf & Country Club nell’ambito della Ryder Cup 2023.

"La Ryder Cup è simile alla Coppa Davis o alla Laver Cup. Il tennis è lo sport che si avvicina di più al golf perché è uno sport individuale. E' un grande onore essere qui, è una grande esperienza essere davanti a centinaia di persone, specialmente con il mio livello di golf. Spero di avere in futuro un altro invito per essere parte di questo mondo e di questa atmosfera unica. Ovviamente mi sento più a mio agio a colpire una pallina con la racchetta, ma non penso di essere andato male oggi. Ho tirato fuori dei bei colpi e delle buone buche", aggiunge Djokovic.

"E' una esperienza meravigliosa, è molto speciale essere qui e resterò un paio di giorni per godermi lo spettacolo dalle 7 di mattina, dicono che sarà fantastico con tantissima gente e una grande e particolare atmosfera. Tifo per il mio amico McIlroy che frequento da oltre 10 anni. Fiorello? Speriamo di poter giocare presto a golf anche con lui", conclude il campione del tennis mondiale.