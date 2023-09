Osimhen non tira rigore in Napoli-Udinese, cosa succede

(Adnkronos) - Rigore per il Napoli e stavolta Victor Osimhen non tira. Nel match contro l'Udinese, il Napoli ottiene un calcio di rigore per un contatto tra Ebosele e Kvaratskhelia. L'arbitro Manganiello non giudica falloso l'intervento ma viene richiamato dal Var. Dopo l'esame delle immagini, ecco il penalty al 19'. Chi si aspetta Osimhen sul dischetto rimane deluso. Il nigeriano è reduce dal rigore sbagliato a Bologna ed è ai ferri corti con la società dopo la pubblicazione di un video, sul profilo TikTok del club, che ironizza sul penalty fallito. Risultato: contro l'Udinese il rigorista è Zielinski, gol.