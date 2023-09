Aborto e salute, Gribaudo (PD): "Situazione in Piemonte preoccupante"

“Oggi, giornata mondiale per l’aborto sicuro, in una conferenza stampa alla Camera abbiamo sostenuto con convinzione un appello al Ministro della Salute e al Parlamento di recepire in pieno le linee guida dell’OMS. Sull’aborto, in particolar modo, il nostro Paese è indietro”: così la Vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo, che aggiunge: “Dobbiamo muoverci su tre fronti: informazione, piena applicazione della legge 194 e formazione del personale sanitario su quelle che sono le tecniche più avanzate e meno invasive”.



“Troppo spesso in Italia, tra obiettori di coscienza e cavilli vari, alle donne viene impedito di esercitare un proprio diritto. Penso al Piemonte, ad esempio, dove addirittura la giunta regionale vorrebbe aprire una stanza d’ascolto contro l’aborto all’interno di un ospedale pubblico, dove la sanità è a pezzi fra liste d’attesa infinite e carenza di personale, dove la destra che governa la Regione continua lo smantellamento del sistema pubblico in favore di quello privato, con i livelli essenziali di assistenza che sono ai minimi storici”, prosegue Gribaudo.



“L’OMS definisce l’interruzione di gravidanza un intervento sanitario semplice e sicuro, e dagli anni degli aborti clandestini abbiamo fatto importanti passi avanti su questo campo per tutelare la salute delle donne. Ora non possiamo fermarci, l’Italia non sia fanalino di coda in Europa per quel che riguarda i diritti”, conclude Gribaudo.