Alba: oltre 114mila euro di interventi per le case Atc in via De Gasperi e Piana Biglini

Sono stati deliberati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) Piemonte Sud importanti interventi migliorativi per i fabbricati albesi di via De Gasperi, ai numeri civici 21 e 23, e per otto appartamenti in via Garelli al numero 3, in frazione Piana Biglini.

Con la delibera n. 2 del 12 settembre 2023 l’Atc ha approvato un intervento da 63.700 euro sui fabbricati di via De Gasperi per il ripristino del cappotto e del tetto con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'edificio.

Nella stessa delibera sono stati approvati anche i lavori per un importo di 50.960 euro per la manutenzione straordinaria di 8 unità immobiliari in via Garelli. Il primo intervento verrà realizzato a partire dalla prossima primavera, il secondo invece verrà completato entro febbraio prossimo.

Il sindaco Carlo Bo: "Grazie alla collaborazione e al confronto costante con l'Atc Piemonte Sud, da una parte stiamo portando avanti un importante lavoro di riqualificazione sugli edifici in edilizia popolare presenti ad Alba e, dall'altra, stiamo cercando nuove unità immobiliari da mettere a disposizione dei residenti, come nel caso di Piana Biglini dove il Comune ha acquistato lo stabile la cui gestione sarà affidata all'Atc che si sta occupando della ristrutturazione. Dopo i lavori di riqualificazione energetica anche in via Pinot Gallizio e in via Cencio nel quartiere Moretta attraverso bandi specifici della Regione Piemonte, grazie a questi due nuovi interventi si andrà ad ammodernare ulteriori strutture albesi".

Il consigliere albese dell'Atc Piemonte Sud Mario Canova: "I fondi per questi due nuovi interventi arrivano dalla riprogrammazione delle risorse giacenti nel fondo unico presso la Cassa Depositi e Prestiti in riferimento alla DGR n 6-6980 del 6 giugno 2023. Nell'ambito dello stesso procedimento anche la città di Bra potrà usufruire di circa 52.000 euro per quattro appartamenti in via De Gasperi e in via Piumatti. Si tratta di importanti lavori di riqualificazione sul nostro territorio che permettono di ammodernare anche dal punto di vista energetico immobili non di recente costruzione".