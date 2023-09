Cuneo, sul nuovo ospedale la Regione chiama a raccolta il territorio: in arrivo aggiornamenti?

Non sarà (nemmeno questa volta) una conferenza dei servizi quanto piuttosto una “cabina di regia” l’incontro richiesto dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi per le 9 di mercoledì 4 ottobre, nel palazzo della Prefettura di Cuneo. Al centro, l’aggiornamento rispetto al progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico della città.



Si tratterà del primo incontro pubblico sulla questione ormai dallo scorso maggio. Vedrà la presenza – oltre che dell’assessore – anche del presidente della Regione Alberto Cirio, del Prefetto Fabrizia Triolo, del commissario dell’Aso S.Croce e Carle Livio Tranchida, del presidente della Provincia Luca Robaldo, dei sindaci Patrizia Manassero e Marco Gallo e della presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Silvia Merlo.



Con ogni probabilità il focus andrà al processo di analisi del partenariato pubblico privato instaurato in questi mesi e sull’ancora mancante dichiarazione di pubblico interesse (conditio sine qua non, assieme alla persistenza delle coperture finanziarie pubbliche, per procedere con bandi e affidamenti).



Recentemente lo “stallo” relativo al nuovo ospedale unico della città – riassunto nella mancanza di informazioni e aggiornamenti da parte della Regione – è stato oggetto di un acceso dibattito amministrativo in sede di consiglio comunale (e di un ordine del giorno in quello regionale): dita puntate, nell’occasione, proprio contro l’organo di governo piemontese.