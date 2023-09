Da domani ad Alba il via agli Stati Generali dell'Export. Attesi 70 relatori e migliaia di aziende

Venerdì 29 e sabato 30 settembre Alba diventerà una vera e propria “Cernobbio dell’Export” grazie agli Stati Generali dell'Export che si terranno al Centro Ricerche Pietro Ferrero. Al centro della due giorni i temi dell'export e del Made in Italy. Nella capitale delle Langhe saranno presenti oltre un migliaio di aziende e una settantina di illustri relatori in rappresentanza dei più importanti comparti italiani, dal food al fashion, passando per la meccanica, la farmaceutica e la logistica.

Tra gli ospiti Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy e le imprese, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, Umberto Quadrino, presidente Fondazione Edison e Tages Capital Sgr, Flavio Briatore, Consiglio di Amministrazione Majestas, Alfonso Dolce, Chief Executive Officer Dolce&Gabbana, Marco Lavazza, Lavazza Spa, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Consiglio di Amministrazione Intesa Sanpaolo, e molti altri. Sono 70 i relatori e migliaia le aziende coinvolte.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: “È un grande orgoglio per Alba poter ospitare questa quinta edizione e ringrazio il Forum e il suo presidente Zurino per averci scelti. L’export in Italia oggi vale un terzo del nostro Pil, circa 600 miliardi di euro. Il nostro è un paese straordinario con delle grandi eccellenze e delle grandi potenzialità che, nonostante problemi come burocrazia e debito pubblico, continua a crescere grazie al Made in Italy e agli imprenditori che lo esportano in tutto il mondo, come il compianto Michele Ferrero, esempio di lungimiranza e pragmatismo che ha sempre privilegiato l’etica del fare all’apparire”.

“L’export e al Made in Italy sono vitali per l’economia italiana e gli Stati Generali sono un momento prezioso nel quale il Sistema Paese nelle sue diverse articolazioni si confronta e discute su temi legati a questo settore così strategico con l’aiuto di autorevoli rappresentanti che hanno messo a disposizione dell’evento la loro esperienza, professionalità e competenza", ha affermato Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export.