Frassino: riapre a ottobre lo Sportello Forestale dell'Unione Montana

Da lunedì 2 ottobre riapre al pubblico lo Sportello Forestale attivo presso la sede dell’Unione Montana Valle Varaita, in piazza Guglielmo Marconi 5 a Frassino: sarà aperto al lunedì in orario 8.30-12.30 fino al 18 dicembre.



È prevista inoltre un’apertura straordinaria venerdì 22 dicembre, con il medesimo orario, per agevolare le operazioni di rinnovo dell’albo delle imprese forestali che devono essere completate entro la fine dell’anno solare.

È consigliato prendere un appuntamento al numero di telefono 0175.978318 o via mail a ufficioforestale@unionevallevaraita.it.



Lo sportello ha il compito di fornire informazioni e assistenza al pubblico, in particolare sulle norme forestali e ambientali, sui tagli boschivi, sulle procedure di iscrizione e conferma all’Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali, sulle opportunità di formazione, sulle misure del Piano di Sviluppo Rurale in materia di competitività e filiera legno-energia. Inoltre, presenta e distribuisce materiale informativo relativo al settore, diffonde le aste pubbliche dei lotti boschivi comunali del territorio della valle Varaita, valorizza la filiera forestale in tutte le sue forme, dalla generazione dei servizi alle funzioni turistico-ricreative e eroga consulenze ad accesso libero ai proprietari di terreni boscati e pascolivi, per suggerire modalità di intervento volte alla valorizzazione delle proprietà terriere.



«Il territorio ha valutato positivamente la presenza di uno sportello forestale in valle Varaita e l'Unione – dice il presidente Silvano Dovetta – ha deciso di prolungarne l'apertura anche oltre i termini naturali della scadenza del progetto “Valle Varaita Forest” finanziato dal PSR regionale. Grazie ad ulteriori risorse siamo quindi in grado di garantire altre giornate di apertura dello sportello, nel periodo autunnale quando è più elevata la necessità di avere informazioni sul tema».



L’attività è gestita dal raggruppamento temporaneo di professionisti esperti in campo forestale, attivo in valle Varaita dal 2020 e composto da Marco Allasia, Marco Bonavia, Fabio Castelli, Fabio Piccobotta e Stefano Rapallino. Lo sportello è finanziato con i proventi dei titoli per la raccolta funghi versati all’Unione Montana Valle Varaita nel corso del 2022 che, come da normativa regionale, devono essere utilizzati per la tutela e la salvaguardia del territorio con particolare riguardo alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate.