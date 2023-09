A Villar San Costanzo l’ultimo saluto a Bruno Ghio, deceduto a bordo del suo scooter

Grande il cordoglio per l’improvvisa morte di Bruno Ghio, avvenuta ieri a Villar San Costanzo. L'uomo ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando, forse in seguito ad un malore. (https://www.targatocn.it/2023/09/27/amp/argomenti/cronaca-1/articolo/incidente-a-villar-san-costanzo-deceduto-centauro-di-64-anni.html)

Originario della frazione Foresti di Villar San Costanzo, aveva 64 anni. Conosciuto non soltanto in paese ma in tutta la Valle Maira e in Valle Varaita, era un allevatore in pensione. Di lui vengono sottolineate una particolare gentilezza e bontà d’animo.

“Bruno era davvero una persona buona - racconta chi lo ha conosciuto - aveva una parola gentile per tutti. Se ti vedeva per strada ti offriva sempre qualcosa da bere. Amava fare festa ed aveva la battuta pronta. Ogni volta che lo vedevi ti strappava un sorriso. E noi, sempre con il sorriso lo ricorderemo.”

Resterà nel cuore dei fratelli Bartolomeo e Franco, della sorella Anna, dei nipoti Massimo e Mara con le rispettive famiglie, dei pronipoti e parenti tutti.

Questa sera, giovedì 28 settembre, alle ore 20 verrà recitato il rosario

nella Parrocchia di Villar San Costanzo. Sempre qui domani, venerdì 29 settembre, alle 16 verrà celebrato il funerale.