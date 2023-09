Indivuata la salma del parapendista disperso tra Montoso e Pra ‘d Mill

Hanno raggiunto un punto di svolta, purtroppo tragico, nel corso della notte le ricerche – condotte dai vigili del fuoco provinciali – di un uomo alla guida di un parapendio nei boschi di Bagnolo: il corpo senza vita del soggetto è infatti stato individuato e, con le prime ore di luce della giornata odierna, raggiunto e recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco.



Il parapendio era decollato ieri (27 settembre) da località Rucas. Per ragioni ancora da determinare con precisione, sarebbe poi stato spostato verso la zona tra Montoso e il vallone di Pra ‘d Mill. A segnalare la cosa alle forze di soccorso gli altri piloti di parapendio decollati con lui nel pomeriggio e l'istruttore di parapendio con loro in quel momento.

Si tratta di Balbo Roberto, savonese classe 1967 e residente a Tovo San Giacomo. La salma è stata rinvenuta in una zona impervia, impossibile da raggiungere prima delle luci dell'alba. L'uomo è stato poi riportato a valle, in una piazzola, dove un medico ne ha constatato il decesso.



Coinvolte nella ricerca le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo, i volontari di Barge, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile e gli AIB. Per rintracciare il disperso durante la notte sono stati utilizzati anche droni muniti di temocamera.