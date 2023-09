Passaggio generazionale nelle imprese: Confartigianato Cuneo ne parla a Ceva

Il passaggio generazionale è un momento cruciale nella vita di una azienda, perché implica il trasferimento da una generazione all’altra di un vero e proprio patrimonio di saperi e competenze acquisite in anni di esperienza. Il cambiamento investe non soltanto il nucleo familiare dell’imprenditore, ma anche l’insieme di relazioni con il territorio e i rapporti con i dipendenti. Per tali motivi il processo di ricambio deve essere gestito in modo consapevole.

Confartigianato Cuneo ha organizzato un momento di confronto per approfondire la tematica e illustrare la soluzione proposta alle aziende. L'appuntamento è per questa sera, giovedì 28 settembre, alle ore 21 presso la Sala Riunioni dell’Ufficio di Zona di Ceva (Via Aldo Moro, 6).

Dopo i saluti istituzionali previsti gli interventi di Diego Mozzali, vicedirettore Confartigianato Imprese Cuneo; Paolo Viglino, Notaio in Ceva; Dionigi Ramondetti, Direttore Crediti Banco Azzoaglio; Marta Servetti, Psicologa.

«Le imprese familiari – commentano Luca Crosetto ed Enrico Molineri, presidente provinciale e presidente della Zona di Ceva – rappresentano l’ossatura dell’intero sistema produttivo italiano. Negli ultimi anni sono quelle che hanno maggiormente resistito alla crisi, contribuendo a dare stabilità all’economia del Paese. E sempre le aziende di famiglia ottengono oggi importanti performance sui mercati esteri anche grazie all’innovazione. Unico neo in alcuni casi è proprio il passaggio generazionale, che si dimostra ancora troppo ingessato e di difficile approccio. Spesso subentrano resistenze psicologico-affettive, o vengono a mancare nel perimetro familiare competenze adeguate, o ancora, le pratiche burocratiche si presentano lunghe e troppo complesse. Riguardo a tale problematica, che nei prossimi cinque anni toccherà oltre il 50% delle aziende a conduzione familiare, Confartigianato Cuneo è in grado di offrire il sostegno e le professionalità adeguate a realizzare un sereno e proficuo passaggio generazionale».

Per iscrizioni: https://cuneo.confartigianato.it/?p=39202.