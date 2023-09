A Roccaforte Mondovì Confagricoltura celebra la discesa dei malgari con “Caluma el vache”

Giovedì 5 ottobre a Roccaforte Mondovì si terrà la sesta edizione di “Caluma el vache. Il ritorno della mandria a valle”, l’evento organizzato dalla Confagricoltura di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Roccaforte Mondovì e l’ATL del Cuneese e il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, per celebrare la chiusura della stagione di alpeggio.



L’iniziativa è realizzata in occasione con la discesa dai pascoli montani della mandria della famiglia Renato Caramello dall’alpeggio Biecai (Rifugio Mondovì) e rappresenta il tradizionale momento di riflessione e incontro con i malgari cuneesi per riflettere sulle problematiche che interessano il comparto delle terre alte e, più in generale, richiamare l’attenzione alle esigenze di chi lavora in montagna.



“Siamo giunti alla sesta edizione di questa iniziativa che è occasione per evidenziare il rapporto sinergico tra l’agricoltura e la montagna e la vicinanza che Confagricoltura ha verso questo tipo di gestione del territorio – spiega Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo - . È importante che sia dato il giusto valore al grande lavoro svolto da un’agricoltura che potremmo definire eroica. Nonostante tutti gli svantaggi, dalla conformazione del territorio agli attacchi dei predatori, alla carenza di servizi, queste attività tradizionali si occupano dei pascoli e della gestione di boschi, strade e ruscelli, offrendo un servizio ecosistemico alla collettività e all’ambiente montano stesso di cui usufruiamo poi tutti. Anche l’Unesco, nel 2019, si è accorto del valore della pratica della transumanza, evidenziandone l’importanza culturale e inserendola nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale. Nostro compito è quello di tramandare queste pratiche secolari non soltanto per la tradizione, ma anche per l’azione di tutela del territorio che portano con sé. Oggi incontriamo anche una evidente difficoltà nel riconoscere il giusto valore della qualità carne Piemontese e dobbiamo impegnarci a tutelare la filiera e le aziende che oggi si dedicano all’allevamento”.



Il programma dell’evento prevede, a partire dalle 9.30, il ritrovo per la Colazione del malgaro in località “Ca d’la sa”, sulla strada che porta al Rifugio Mondovì. La zona è raggiungibile a piedi con una passeggiata di 2 km dalla Borgata Rastello, Roccaforte Mondovì, dove verranno fornite indicazioni per il parcheggio dei veicoli.



Per motivi organizzativi, chi volesse seguire la mandria nel tratto finale del suo percorso è invitato a recarsi in località “Ca d’la sa” entro le ore 10.30; chi dovesse arrivare successivamente, potrà attendere l’arrivo della mandria in Borgata Rastello o raggiungere la località “Ca d’la sa” con il servizio di navette gratuite. Alle 12 è prevista la partenza dalla località “Ca d’la sa” per seguire la transumanza fino alla Borgata Rastello, Roccaforte Mondovì. Alle 12.30, dopo i saluti istituzionali e la tradizionale benedizione delle mandrie, sarà il momento dedicato al dibattito sulle problematiche delle terre alte e alla premiazione e la consegna dei riconoscimenti “Cioca d’Or 2023”. Infine, si terrà un momento conviviale con la degustazione del Raschera Dop, presso la tensostruttura allestita in occasione dell’evento con prenotazione obbligatoria e posti limitati, entro lunedì 2 ottobre 2023.



Lo svolgersi della manifestazione, in larga parte all’aperto, sarà condizionato dalla situazione meteorologica, per cui si consiglia di contattare e dare conferma di partecipazione al numero 0171/692143 o scrivendo a eventi@confagricuneo.it.