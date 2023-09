Doppia iniziativa per il prossimo weekend al Museo Diocesano di Alba

Sabato 7 ottobre sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Nell’articolata storia architettonica della cattedrale, la presenza del campanile del XII secolo è già un elemento notevole, che diventa ancora più straordinario se si ha la possibilità di scoprire la struttura interna: una seconda torre databile alla fine del X secolo è infatti racchiusa dalle murature del campanile esterno.

Le guide del Museo Diocesano vi offrono l’opportunità di scoprire la sorprendente struttura campanaria, accompagnandovi con una visita guidata attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza. Salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”.

Sarà inoltre possibile visitare il percorso archeologico sotto la Cattedrale e il lapidario, e scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città, riportate alla luce grazie agli scavi archeologici condotti a partire dal 2007.

Due turni di visita: ore 16.00 e ore 17.00

INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile 5 € adulti; 3 € dai 6 ai 14 anni; gratuito under 6 anni e abbonati Torino Musei

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba

mudialba14@gmail.com

Cel. 345.7642123







L’8 ottobre è la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un giorno in cui poter visitare i musei in Italia con tutta la famiglia. Il tema di F@MU 2023 è “APRITI MUSEO” , in continuità con quello dello scorso anno “DIVERSI MA UGUALI”: trasmettere i valori dell’accoglienza a tutti i bambini che parteciperanno alle Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2023.

Il tema APRITI MUSEO vuole raccontare una storia bellissima ai bambini: La storia di un museo aperto a tutti, non solo ai bambini, ma pure alle persone straniere, agli anziani e alle persone (adulti, ragazzi o bambini) con disabilità.

Per l’occasione, il Museo e la Biblioteca diocesana di Alba vi aspettano per un pomeriggio di LETTURE INCLUSIVE AD ALTA VOCE.

Grandi e piccoli lettori saranno accolti al Mudi per scoprire le vicende del leone di pietra della Cattedrale medievale tradotte nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa. L’attività continua nella Biblioteca diocesana per leggere insieme nuove storie, illustrate e fatte di simboli.

Verranno organizzati due turni di attività: ore 15.00 e 16.30.

La partecipazione è gratuita.

I libri in simboli diventano così uno strumento utile per persone con bisogni comunicativi complessi, per bambini e persone straniere, per bambini che non hanno ancora imparato a leggere, per rendere il museo e la biblioteca inclusivi e adatti a TUTTI: per creare partecipazione, per confrontarsi, condividere e comprendere la diversità.

In questi ultimi anni si sta parlando e lavorando molto di accessibilità museale per rimuovere le barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.

Lo fa anche il Museo Diocesano di Alba, che da anni progetta e realizza attività e visite inclusive, pensate per essere accessibili ad un più ampio pubblico, favorendo una cultura dell’accoglienza for all. Per maggiori info: https://www.visitmudi.it/tutti-al-museo-piu-accessibilita-e-inclusivita/

La proposta si è ampliata da quest’anno con l’adesione al progetto Libri per tutti, la rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. La SALA MAB della Biblioteca diocesana, presso il Seminario Vescovile, è stata arricchita con un’apposita sezione libri ad alta leggibilità, che verrà progressivamente implementata con libri in parte acquistati e in parte prodotti autonomamente grazie alla formazione degli operatori culturali dei tre istituti diocesani, il museo, l’archivio e la biblioteca. Lo scaffale LIBRI PER TUTTI vuole essere una proposta stabile e continuativa. È a disposizione delle famiglie, degli educatori e degli insegnanti del territorio per l’utilizzo in loco dei libri ad alta leggibilità. Per scoprire i servizi della SALA MAB visita il sito: https://www.visitmudi.it/libri-per-tutti-una-biblioteca-inclusiva/

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante l’attività verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Per info e prenotazioni:

www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba - mudialba14@gmail.com - Cel. 345.7642123