Saluzzo: domani la Unight, la notte europea di ricercatrici e ricercatori

Ancora una volta la Green Community Terre del Monviso contribuisce alla realizzazione di un evento che pone al centro il territorio e le sfide del presente: venerdì 29 settembre arriva Unight.



L’invito è a ritrovarsi per festeggiare insieme la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Un’esperienza immersiva nel mondo della ricerca che coinvolge i cinque Paesi dell’alleanza UNITA, sei università che mirano a stabilire un nuovo modello di ricerca basato sull’eccellenza dell’insegnamento, sull’innovazione e sull’impegno civico, in un ambiente multilingue incentrato sugli studenti.



A Saluzzo saranno presenti percorsi tematici, esperimenti e laboratori per le scuole, momenti di confronto e attività per tutte le età. La giornata sarà così strutturata:

- dalle 9.00 alle 12.30 laboratori per le scuole;

- dalle 16.30 alle 17.30 appuntamento in biblioteca con il Biblio Pride 2023. La Biblioteca Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo proporrà letture ed attività creative rivolte ai bambini dai 4 ai 10 anni sul tema della transizione verde. L’attività è gratuita e si svolgerà nella sezione ragazzi della Biblioteca;

- dalle 16 alle 18 tavoli di discussione sul benessere dell’ambiente insieme ai docenti dell’Università di Torino. I dibattiti sono rivolti sia ai ragazzi, a cui verrà consegnato un attestato di partecipazione per il riconoscimento di crediti formativi, sia agli adulti. L’obiettivo è analizzare insieme quelle che sono le minacce per il pianeta, ma soprattutto per la nostra salute;

- dalle 17.30 merenda e aperitivo per tutti i partecipanti;