Salute cardiaca e prevenzione al centro della “Giornata mondiale del cuore" a Bagnolo Piemonte

“Per il cuore, con il cuore, per te” è il messaggio della Giornata mondiale per il cuore, venerdì 29 settembre, promossa in Italia dalla Fondazione Italiana Per il Cuore, membro nazionale della World Heart Federation.

Questa giornata, promossa annualmente dalla World Heart Federation e coordinata in Italia, tra gli altri, dall'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), si concentra sull'importanza della salute cardiovascolare.

La Croce Verde di Bagnolo Piemonte e il gruppo Fidas, con il patrocinio del Comune di Bagnolo, hanno organizzato una serie di attività per venerdì 29 settembre in piazza San Pietro a Bagnolo, dalle 9,30 alle 12,30.

Saranno offerti servizi di misurazione della pressione arteriosa, saturazione e glicemia, oltre a pratiche di primo soccorso. Inoltre, verranno fornite informazioni sulla corretta alimentazione e sull'importanza della donazione del sangue.

Queste iniziative mirano a promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la sensibilizzazione sulle manovre di primo soccorso, compreso l'uso del defibrillatore.

Tra le attività programmate vi sarà anche la dimostrazione di come effettuare la disostruzione delle vie aeree sia in ambito pediatrico che su adulti, nonché l'addestramento alla rianimazione cardiopolmonare nei bambini.

Alle ore 18, la Croce Verde Bagnolo Piemonte offrirà un ‘apericena del cuore’ nei propri locali in via De Gasperi 1.

Successivamente, alle 19,30, nella stessa sede, si terrà un corso di abilitazione all'uso del defibrillatore della durata di 4 ore. Per partecipare a questo corso, è possibile contattare il numero 0175-392966 per le iscrizioni.

La giornata dedicata al cuore si concluderà alle ore 21, con un incontro aperto alla popolazione sulla corretta alimentazione e stile di vita sano, nella Biblioteca comunale di via Borgia, nella sala conferenze, con la partecipazione del dottor Dario Ferrero.

Queste iniziative offrono un'opportunità preziosa per prendersi cura del proprio cuore e acquisire conoscenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza cardiaca, promuovendo una comunità più consapevole e preparata dal punto di vista sanitario.