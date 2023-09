Calcio Serie D: sabato sette anticipi nel girone A, le designazioni arbitrali

Ufficializzate le designazioni arbitrali relative ai sette anticipi della quinta giornata del girone A di Serie D.

Turno diviso tra sabato e domenica, così da permettere, alle società richiedenti, un giorno in più per preparare la giornata successiva, in programma mercoledì 4 ottobre.

Sabato 30 settembre scenderanno in campo, tra le altre, Bra e Alba, opposte rispettivamente a Sanremese e Alcione Milano.

Bra-Sanremese sarà diretta da Mansour Faye di Brescia, coadiuvato da Eva Puerto di Gallarate e Andrea Zanichelli di Legnano mentre Alcione Milano-Alba da Alessandro Recchia di Brindisi (assistenti Luca Casula di Carbonia e Dario Roscelli di Chiavari.

PARTITE E DESIGNAZIONI

Albenga-Ticino: Saverio Esposito di Ercolano

Alcione Milano-Alba: Alessandro Recchia di Brindisi

Bra-Sanremese: Mansour Faye di Brescia

Chisola-Chieri: Alessandro Angelo di Marsala

Gozzano-Derthona: Riccardo Borghi di Modena

Borgosesia-Ligorna: Omar Abou El Ella di Milano

Vado-Fezzanese: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Si giocheranno domenica 1 ottobre, invece, Asti-Varese, Lavagnese-Pont Donnaz e Vogherese-Pinerolo.