Cuneoginnastica protagonista a Saluzzo con il settore di Ritmica

Dopo la pausa estiva è ripartita la stagione agonistica anche per il Settore Ritmica della Asd Cuneoginnastica.

Domenica 23 settembre a Saluzzo si è svolta la prima prova del campionato regionale di Specialità Gold.

Prima a scendere in pedana per la società cuneese è Arianna Caliman, alla sua prima esperienza in un campionato individuale di livello Gold. Giovanissima, classe 2010, Arianna non si lascia intimorire e presenta due esercizi, cerchio e palla, ricchi di elementi tecnici di valore. Qualche piccola sbavatura dovuta all’emozione c’è, ma non compromette il risultato finale. Arianna ottiene un’ottima medaglia di bronzo al cerchio e chiude al quarto posto con la palla.

Nella categoria 2008 fascia J3 è Melisa Qira a difendere i colori della Cuneoginnastica. Due ottime prove per lei con il cerchio e con il nastro, suo attrezzo di punta. Melisa, che gareggia in casa Cuneoginnastica da solo un anno, sale due volte sul secondo gradino del podio.

Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti. Le nostre atlete si sono allenate intensamente tutta l’estate per riuscire ad affrontare questo programma. Questa è stata solo la prima prova. Alla seconda, che si svolgerà tra 15 giorni, dovremo confermare i risultati. Solo le prime quattro classificate potranno accedere alla fase di Zona Tecnica. Abbiamo commesso qualche imprecisione e sappiamo di avere ancora ampi margini di miglioramento. Il prossimo weekend altre due giovanissime atlete della Cuneoginnastica saranno di nuovo impegnate a Saluzzo per i campionati individuali Gold Allieve, Sofi’ Myftaraj e Matilde Viano. Quest’ultima ormai da un mese si è trasferita a Chivasso presso l’accademia Eurogymnica di Torino.