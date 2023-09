Manca poco alla partenza di MOT 2023, la gara dai tempi diversi

Manca una settimana alla partenza di MOT 2023, la gara dai tempi diversi, sui Percorsi Occitani in Valle Maira.

Tutto è pronto per accogliere i runner delle tre gare che si intrecceranno dal 5 all'8 ottobre: la regina delle gare, la 4x40k, che partirà giovedì mattina dalla Riserva dei Ciciu di Villar San Costanzo, per concludersi a Dronero domenica, con una festa finale; la 38k, molto partecipata, in partenza sabato 7 ottobre da Chiappera, con arrivo a Marmora, dove ci sarà il village del trail, con musica, stand di produttori e sportivi e la possibilità di pranzare con un menu di prodotti locali. E ancora la 18k, che partirà da Marmora sabato mattina, per concludersi di nuovo a Marmora e la Occitanwalk, una passeggiata non competitiva da 8km per le borgate, con i forni accesi per l'occasione dalla Proloco.

Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma mercoledì 4 ottobre, alle 18, presso la Locanda dei Ciciu del Villar.