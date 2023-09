In attesa del trasloco in collina spunta un collegamento pedonale per risolvere il "nodo" trasporti al nuovo Itis di Verzuolo

Mentre si sta portando a termine il trasloco dell’Itis Rivoira nella nuova struttura costruita sulla collina di Verzuolo di fianco all’Istituto Agrario, in attesa dell’inaugurazione ufficiale, che potrebbe avvenire già entro la seconda settimana di ottobre, permane il nodo trasporti.

I quattrocento studenti, che frequenteranno l’Istituto tecnico, dovranno salire attraverso via IV Novembre assieme ai loro colleghi di Agraria, con una compresenza tutte le mattine di oltre settecento persone tra studenti, docenti e personale scolastico.

Un paio di mesi fa l’Amministrazione comunale e la Provincia avevano parlato di varie possibilità, oltre a quella di fare salire i pullman degli studenti direttamente sulla piazza antistante i due Istituti scolastici.

Si era ipotizzata la realizzazione di due 'golfi-piazzole' per entrambi i sensi di marcia, sulla strada provinciale dove potrebbero sostare i bus in entrambi i sensi di marcia, così da poter caricare e scaricare gli studenti, senza ingombrare la carreggiata. L'alternativa era quella di inserire un semaforo per regolare la circolazione tra le due arterie.

Gli scorsi giorni è emerso in Comune un nuovo piano per creare un passaggio pedonale che connetterà via Rovasenda, a poca distanza dalla centrale piazza Willy Burgo, al nuovo complesso scolastico.

“Come Amministrazione comunale – spiega il sindaco Giancarlo Panero, assieme al vice Giampiero Pettiti -nella logica di piena collaborazione con la Provincia, abbiamo approvato il progetto di realizzazione del collegamento pedonale tra via Rovasenda ed il nuovo polo scolastico per raggiungere a piedi l’Itis e l’istituto Agrario senza dover transitare per via IV Novembre”.

Il percorso pedonale esiste già sotto forma di sentiero, ma deve essere riqualificato e reso più accessibile, faciliterà il raggiungimento dei due Istituti da parte degli allievi di Verzuolo e permetterà a tutti gli studenti di scendere direttamente in centro paese.

“Abbiamo parlato di questa opzione – continua Panero - con il consigliere provinciale Silvano Dovetta e con gli esperti comunali, ma i costi iniziali sembravano eccessivamente elevati - afferma Panero - in seguito, abbiamo scoperto la possibilità di accedere a un contributo della Regione di oltre 103 mila euro, cui si potrebbero aggiungere ulteriori 11mila e 500 euro provenienti da fondi comunali. Pertanto, abbiamo incaricato l'architetto Simone Rivoira di Verzuolo di elaborare uno studio di fattibilità al fine di poter partecipare al bando regionale”.