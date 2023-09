Volley A1/F: Presentazione Ufficiale di una ambiziosa Honda Olivero San Bernardo Cuneo (FOTO e VIDEO)

"It's time to play, it's time to win"..."E' tempo di giocare, è tempo di vincere!" Con questo benaugurante slogan si è chiusa questa sera la presentazione ufficiale della Honda Olivero San Bernardo Cuneo, la squadra che con entusiasmo e ambizioni prenderà parte al prossimo Campionato di pallavolo femminile di serie A1.

Ad accogliere la dirigenza, le "Gatte" e lo staff tecnico è stato il palco dell'Oktoberfest cuneese, situato proprio accanto al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Madrina della serata la brava e affascinante Rachele Sangiuliano, ex palleggiatrice della Nazionale e volto noto di Sky, coadiuvata all'occorrenza da Enrico Anghilante, entrato di recente nel Cda del sodalizio cuneese.

La dirigenza della società biancorossa ha presentato alla Città la prima squadra, ma anche il folto settore giovanile, tra applausi e cori d'incitamento. Tra i primi a salire sul palco i due presidenti Patrizio Bianco ed Emilio Manini.

Nel video che segue le sensazioni dell'allenatore Massimo Bellano e del Ds Gino Primasso:

Nel parterre istituzionale tante personalità politiche, a cominciare dal sindaco Patrizia Manassero. Presenti anche l'onorevole Chiara Gribaudo, vice presidente del Partito Democratico, e l'assessore regionale alla sanità della regione Piemonte Luigi Genesio Icardi. Eccoli ai nostri microfoni:

Ecco il commento dell'assessore Luigi Icardi: