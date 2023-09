Talk to me, al cinema da oggi 28 settembre il film horror più spaventoso dell'anno

(Adnkronos) - Arriva al cinema oggi, giovedì 28 settembre, Talk to me, il nuovo film horror distribuito negli Usa dalla casa cinematografica A24 (Hereditary, Midsommar). Primo lungometraggio dei gemelli Danny e Michael Philippou, meglio conosciuti come RackaRacka - lo pseudonimo con cui hanno collezionato oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni complessive su YouTube grazie ai loro video horror, comici e action - vanta un grande successo al box office in Stati Uniti, Francia, UK e Spagna e ha ricevuto il plauso della critica e di maestri del genere quali Peter Jackson, Jordan Peele e Ari Aster.

Talk to Me è la storia di un gruppo di giovani amici che scopre come evocare i demoni facendo uso di un’antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Sophie Wilde, Miranda Otto, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes, Chris Alosio