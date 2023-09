Munizioni in piombo nelle zone umide, Bergesio (Lega): “Con emendamento al dl Asset risolta la questione zone umide e quella sanzionatoria”.

“È passata la proposta legislativa migliore, quella che identifica chiaramente le zone umide oggetto di tutela e la questione sanzionatoria, di esclusiva matrice amministrativa. Un risultato veloce e positivo, che accoglie le istanze del settore ed è frutto di un impegno comune, espressione della sensibilità che il nostro Governo dimostra nella risoluzione dei problemi anche specifici delle diverse categorie. Per quanto riguarda l’attività venatoria, abbiamo semplicemente fatto fare un passo in avanti al settore nel recepimento del Regolamento europeo sul divieto di uso delle munizioni di piombo nelle aree umide, con l’obbiettivo di garantire la certezza del diritto a coloro che praticano attività venatoria. Non dimentichiamo che l’attività di gestione della fauna selvatica contribuisce in modo determinante al contenimento della Peste suina africana, che è una delle piaghe dalle quali il nostro Paese sta cercando di risollevarsi e che sta causando danni incalcolabili ad uno dei settori chiave della nostra economia, quello dell’allevamento”.

Lo afferma in una nota il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega); Vicepresidente Commissione attività produttive, commentando l’emendamento modificativo alla norma nazionale, inserito nel decreto Asset approvato ieri e di cui era relatore lo stesso Bergesio. La misura è risolutiva per l’identificazione delle zone umide e la disciplina sanzionatoria sul porto delle munizioni in piombo nelle stesse, prodromica alle indicazioni del nuovo Regolamento UE.

In sostanza con l’emendamento il Governo provvede a selezionare e identificare le porzioni di territorio in cui è in vigore il divieto di uso di munizioni in piombo, e a derubricare le sanzioni da penali ad amministrative.