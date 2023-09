A Boves posa della banda larga in città e in alcune frazioni

L’obiettivo è coprire le cosiddette zone bianche, dove il segnale è carente o assente. In questa fase i tecnici della società stanno effettuando i sopralluoghi preliminari, utili per mappare i sotto servizi e tracciare i percorsi dei cavi che verranno posati. Nei prossimi mesi partiranno i lavori di scavo che si concluderanno, verosimilmente, nel 2024.

“È un intervento importante – dichiarano il sindaco Maurizio Paoletti e il consigliere con delega ai Rapporti con le Frazioni Gianluca Cavallo – perché ci permetterà di colmare il gap digitale in quelle zone dove il segnale è carente o addirittura assente, sia nel concentrico che nelle frazioni, fino alle aree più alte e, da questo punto di vista, disagiate. Come Comune ci siamo subito mossi per far ottenere alla società tutti i permessi necessari. In questa fase i tecnici gireranno in città per mappare le aree di intervento, per poi successivamente procedere con gli scavi e la posa dei cavi. Per questo diciamo ai nostri concittadini di non preoccuparsi se nelle prossime settimane vedranno persone aggirarsi attorno ai condomini e alle case. È un passaggio fondamentale per definire con precisione i percorsi dei cavi, che in parte saranno nel sottosuolo ed in parte aerei.”