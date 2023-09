A Fossano la seconda edizione del raduno nazionale Carabinieri Ausiliari in Congedo

Fossano si prepara alla seconda edizione del Raduno Nazionale Carabinieri Ausiliari in Congedo in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre organizzato dal Comune di Fossano e dalla neonata Associazione ACA.



Gli ex allievi della Caserma Dalla Chiesa di Fossano si ritroveranno in piazza Vittorio Veneto alle ore 17 di sabato 30 settembre per l'ammassamento per poi sfilare verso il Bastione in Largo Eroi, dove il Sindaco Dario Tallone e le autorità renderanno omaggio ai caduti, e al parco cittadino dove verrà inaugurato il nuovo monumento dedicato al Carabiniere Ausiliario con il quale la città di Fossano vuole rendere omaggio agli oltre 120 mila allievi che dal 1966 al 2004 hanno frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano presso la Caserma Dalla Chiesa di Fossano che oggi è sede del 32° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano. Dopo gli interventi delle istituzioni ci sarà il rompete le righe per poi cenare, a partire dalle ore 19, sotto l'ala in piazza Dompè con la Proloco Fossano (le iscrizioni alla cena sono chiuse per raggiunto numero massimo di partecipanti).



Domenica la seconda parte del Raduno presso la caserma Dalla Chiesa riservato solamente alle autorità e agli ex allievi con le rispettive famiglie.



«Un onore avere quello che ci risulta essere il primo monumento in Italia dedicato al Carabiniere Ausiliario a testimonianza del profondo legame tra la città di Fossano e l'Arma dei Carabinieri. Ringraziamento le decine di volontari che saranno sul percorso per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione così come le forze dell'ordine che saranno impegnate nel corso della manifestazione» commenta il Sindaco di Fossano Dario Tallone.



In allegato l'ordinanza di Chiusura strade con le relative modifiche alla viabilità nel centro storico cittadino, si ricorda che il parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio sarà chiuso (in ingresso durante lo svolgimento della manifestazione) ma chi parcheggerà prima delle 14 potrà uscire normalmente da via Palocca. Si consiglia di arrivare in città con congruo anticipo e parcheggiare in Piazza Clemente Panero, Piazza Romanisio e Piazza Norma Cossetto.