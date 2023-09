A Saluzzo il convegno della Polizia di Stato “Falso documentale e rapido riconoscimento delle falsificazioni”

Mercoledì 27 settembre, all’interno della splendida sala dell’antico Palazzo Comunale di Saluzzo in Via salita al Castello, si è svolto il convegno “Falso documentale e rapido riconoscimento delle falsificazioni”, con la autorevole partecipazione in qualità di relatore del Sostituto Commissario in quiescenza della Polizia di Stato Gaspare Pez, per anni in servizio presso la Polizia scientifica di Milano.

L’evento ha visto la partecipazione di un consistente numero di Operatori di Polizia (appartenenti ai vari corpi nazionali e locali), Carabinieri e Guardia di Finanza, in servizio nella nostra provincia e provenenti, per l’occasione, anche dalle vicine province di Torino, Vercelli, Alessandria.

La giornata, costituente giornata di formazione professionale di settore e riconosciuta, come tale dal Questore di Cuneo, è stata organizzata di concerto dal Corpo di Polizia Locale di Saluzzo con il comandante Fulvio Senestro e dall’Assistente Capo Coord. Marco Vitale del Distaccamento Polstrada di Saluzzo, coinvolgendo per la Polizia di Stato le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del SIAP e della FSP Polizia di Stato di Cuneo.

L’evento è stato sponsorizzato da Massimo Magliocco della Carpenteria metallica di Scarnafigi.

Il focus della giornata di formazione è consistito nell’avvicinare il personale di polizia al controllo documentale, fornendo gli strumenti più idonei ad accertare l’autenticità dei vari tipi di documenti, in un’epoca, quale l’attuale, di compiuta liberalizzazione della circolazione delle persone e delle merci.

La giornata, dal taglio prettamente tecnico-professionale, è stata introdotta con un ricordo sentito e commosso dell’Isettroce Daniela Allione, per anni in servizio presso il Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Cuneo ed esperta proprio nella materia del falso documentale. La donna è scomparsa recentemente, ma rimane nei cuori di molti poliziotti e poliziotte della “Granda” e non solo.