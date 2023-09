Ad Alba il via agli Stati Generali dell’Export. Cirio: “Progettiamo il futuro”

Export, made in Italy, scenari e prospettive: questi i temi principali della due giorni degli Stati Generali dell’Export che hanno preso il via questa mattina al Centro Ricerche Pietro Ferrero ad Alba, organizzati dal Forum Italiano dell'Export, presieduto da Lorenzo Zunino.



Il Forum ha come obiettivi migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business.



Variegato il programma che prevede 70 interventi con migliaia di aziende coinvolte. Nel tavolo di apertura erano presenti il governatore Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il sindaco di Alba Carlo Bo, oltre ad Antonio Di Stasio, generale di brigata Legione carabinieri Piemonte e Val d’Aosta, Lorenzo Zunino, presidente del forum italiano dell’Export e Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy e le imprese.



Il governatore Alberto Cirio ha illustrato il buon periodo economico e industriale del Piemonte, ricordando che non è il momento di fermarsi, ma di progettare il futuro: “Abbiamo una centralità straordinaria logistica ed economica, senza dimenticare il nostro modo di lavorare e la capacità del territorio di faticare e progettare. Un altro punto riguarda centrale si basa sull’importanza di investire sulla famiglia e per la famiglia”.



Il Piemonte è la quarta regione esportatrice pari a circa 59 miliardi di euro e un +18% nel 2022 rispetto all’anno precedente con un dato di +15% nel 2023. La provincia di Cuneo è la seconda italiana per le esportazioni che ammontano a 10 miliardi di euro e che nel 2022 hanno fatto registrare un +14%.