Alba, la Cisl cambia casa: inaugurata la nuova sede di corso Europa

Si è svolta oggi ad Alba l’inaugurazione della nuova sede provinciale della Cisl. Alla cerimonia presso i locali di corso Europa 102 hanno partecipato, oltre a dirigenti e operatori territoriali e regionali del sindacato, anche il sindaco di Alba Carlo Bo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la parlamentare Chiara Gribaudo, il vescovo di Alba Marco Brunetti, il presidente dell’Inas Gigi Petteni, il segretario generale della Fai nazionale Onofrio Rota, il segretario Fnp Cisl Emilio Didonè, il segretario nazionale della Cisl Giorgio Graziani. Il senatore Giorgio Bergesio non ha potuto essere presente ma ha inviato un messaggio di saluto e di complimenti del lavoro svolto. Presente anche la collaboratrice del consigliere regionale Maurizio Marello.

La nuova sede sarà accessibile a tutti, priva di barriere architettoniche, dotata di sistema elettrico fotovoltaico, parcheggi e uffici di tutte le categorie e tutti i servizi.

“Dopo oltre vent’anni il sogno si realizza – ha dichiarato il segretario generale Ust Cisl Cuneo Enrico Solavagione –. Abbiamo realizzato l’obiettivo in continuità con lo spirito di squadra che ha contraddistinto la Cisl Cuneo in questi anni. Un contributo fondamentale lo hanno fornito le migliaia di associati alla Cisl; un particolare ringraziamento va fatto a Fai, Fnp e patronato Inas per l’importante contributo economico”.

Particolarmente toccante è stata la dedica di una sala a Marinella Grimaldi, delegata Fai-Cisl in Ferrero deceduta a causa del Covid nel 2021, a 51 anni. Una donna straordinaria, generosa, sorridente, altruista, disponibile ad aiutare gli altri.

Il segretario generale della Fai nazionale Onofrio Rota ha sottolineato nel suo intervento: “Abbiamo sostenuto fin dal principio il progetto di una nuova sede confederale per affermare la nostra idea di sindacato radicato sul territorio, capace di stare vicino ai lavoratori e dentro le dinamiche del lavoro”. Inoltre ha proseguito “aver portato a compimento questo progetto rappresenta anche un nuovo punto di partenza per praticare la nostra ‘sinergia militante’ con le altre categorie e i servizi confederali".

Inoltre il segretario nazionale della Fai Cisl, durante l’intitolazione della sala a Marinella Grimaldi, rivolgendosi anche ai familiari presenti ha dichiarato: "Siamo certi che il suo lavoro non è stato invano: continueremo a portarlo avanti in suo nome e la ricorderemo per sempre come simbolo di speranza e di ispirazione per tutti noi".

Ha chiuso la giornata l’intervento del segretario nazionale Giorgio Graziani. Un intervento appassionato che ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi della Cisl: salario minimo, rapporti unitari, la raccolta firme complimentandosi sulla nuova sede e dell’affiatata squadra di lavoro dell’Ust Cisl di Cuneo.