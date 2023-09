Arte e vino si incontrano tra colori e poesie nella mostra “Grappoli di rime colorate”

Nella mostra “Grappoli di rime colorate” che si inaugura domani, sabato 30 settembre alle 18 i colori della pittrice Caterina Rinaudo e le poesie di Livio Ardelli si incontrano con il re del Barolo della cantina Mascarello a La Morra (in via Garibaldi 3 a La Morra).

L’artista revellese Caterina Rinaudo, in arte Katarina, ha dipinto appositamente per questa mostra 25 tele dedicate al mondo del vino tra viti, grappoli, filari, ma anche donne e animali in un tripudio di colori caldi che rappresentano l’autunno nelle Langhe.

Lo scrittore Livio Ardelli declamerà delle poesie e dei testi dedicati al vino e altri tratti dal suo libro “Come una vecchia catabaucalesi. Ninnananna del tempo. Racconti a poesia variabile” intercalandosi nelle letture con la moglie Claudia Bianco.

L’evento è introdotto dal giornalista Devis Rosso.

Fotografie di Mauro Piovano.

Seguirà una degustazione di vini.

Ingresso libero.