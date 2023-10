Bra, in Consiglio l’appunto di Davide Tripodi su Cheese: "Continua a creare disagi ai residenti, si faccia di più per evitarli"

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Bra, il sindaco ha ricordato la recente edizione di Cheese, esprimendo piena soddisfazione per il risultato ottenuto.

Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato, ha menzionato i disagi alla popolazione che la manifestazione comporta, spiegando come si tratti di un evento "irrinunciabile", in riferimento anche alla falsa notizia di un suo possibile futuro spostamento: nel 2025 è già confermato che si svolgerà sempre a Bra.

Tra gli interventi dei consiglieri, è emerso quello di Davide Tripodi (Bra Domani) che ha avuto qualcosa da ridire in merito: "Mi congratulo per la bellissima manifestazione, che oltre ad offrire prodotti enogastronomici dà messaggi su temi alimentari, etici, ambientali. Devo però segnalare come, purtroppo, ancora oggi crea disagi alla città: chiedo di cercare per la prossima edizione di concentrarsi di più sul periodo prima e dopo l’evento, per evitare il più possibile scomodità al commercio e ai residenti. Molti si sono chiesti perché già a fine agosto alcune strade fossero chiuse, e noi consiglieri ci siamo dovuti confrontare con loro. Nel sentire quotidiano sembra che Cheese sia una manifestazione di parte, quando, parlando a nome della minoranza, è di tutta la città. Noi vorremmo investire di più e proporre qualcosa che la possa sviluppare, ad esempio un fil rouge nel periodo in cui non c’è per creare sempre del movimento intorno a un evento che ci sta facendo conoscere a livello internazionale. Quando c’è un settembre come quello che si sta concludendo ora, che ha previsto anche l’iniziativa Proloco in città, sono orgoglioso di essere braidese: vorrei dunque che non ci sia solo un mese all’anno così ricco, ma che si lavorasse per fare di più sempre".