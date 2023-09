Confcommercio Cuneo riflette sulla de(ri)generazione urbana con la sorella di Giovanni Falcone e l’architetto Carlo Ratti

Venerdì 6 ottobre a partire dalle ore 9,30, presso il Teatro Politeama Boglione di Bra (Piazza Carlo Alberto 23), prenderà il via la VI edizione della Convention di Sistema annuale organizzata da Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, dal titolo “De(ri)generazione urbana. I luoghi del commercio, una rinascita possibile?”.



Protagonisti della tavola rotonda saranno l’architetto Carlo Ratti (Co-fondatore Carlo Ratti Associati e Direttore MIT Senseable City Lab), la professoressa Maria Falcone (sorella di Giovanni Falcone e Presidente della Fondazione Falcone) e il giornalista Alessandro De Lisi (Consigliere e Curatore generale – Cultura Fondazione Falcone).



L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Bra, con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e della Fondazione CRC, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Engas, AstiEnergy Srl e Baratti&Milano e con il supporto tecnico di Autorivari, Ats Service, Copro, Il Germoglio e Cavoli a Merenda.



Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/604185 o scrivere una mail a cuneo@confcommercio.it.



“Come da abitudine consolidata nelle edizioni precedenti, anche la nostra sesta Convention di Sistema provinciale mantiene l’impostazione di confronto multidisciplinare su un tema di nostro interesse – spiega il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Luca Chiapella - . Da sempre crediamo che la contaminazione e più in generale un punto di vista ‘altro’ rispetto al nostro, sia il modo migliore e più efficace per capire i nostri problemi, leggere la realtà e trovare delle vie d’uscita. Quest’anno abbiamo voluto mettere il focus sul concetto ambivalente di de/rigenerazione urbana, processo in atto in ambiti e latitudini diverse, che ci sta particolarmente a cuore in quanto vede i luoghi del commercio soffrire in maniera importante. La scelta degli ospiti è caduta su Carlo Ratti, l’architetto italiano di fama internazionale, con un’esperienza molto glocal in termini di rigenerazione di aree urbane degradate e sull’esperienza di degenerazione urbana e sociale causata dalla mafia a cui sta facendo fronte in Italia la Fondazione Falcone. In particolare, siamo particolarmente grati alla sorella del magistrato assassinato dalla mafia Giovanni Falcone, la professoressa Maria Falcone, per la testimonianza personale che ci regalerà”.



La convention sarà introdotta da Marco Manfrinato (Segretario generale Confcommercio Provincia di Cuneo), a cui seguiranno i saluti istituzionali di Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Luca Robaldo(Presidente Provincia di Cuneo), Giovanni Fogliato (Sindaco di Bra), Mauro Gola (Presidente Camera di Commercio di Cuneo), Ezio Raviola (Presidente Fondazione CRC) e Giacomo Badellino (Presidente Confcommercio – Ascom Bra) e gli speech partners di Andrea Perusin (Direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa San Paolo), Gianfranco Villa (Amministratore delegato Engas), Piergiorgio Carotta(Amministratore Delegato AstiEnergy Srl) e Mauro Rigamonti (Direttore Vendite Baratti & Milano).

Quindi sarà la volta della relazione del Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo Luca Chiapella, che farà da preambolo alla tavola rotonda che verrà moderata dal giornalista Fabrizio Pepino(Autorivari).