Cuneo, cambio al vertice delle Farmacie comunali: Davide Dalmasso è il nuovo presidente

Con nomina ufficializzata nella mattinata di martedì 26 settembre l’ex assessore del Comune di Cuneo Davide Dalmasso è il nuovo amministratore unico della società Farmacie comunali. Sostituisce così Gianpiero Conte, in carica sotto proroga per tutto il 2022 e gran parte del 2023.



L’avvocato 52enne ha fatto parte della lista di maggioranza Centro per Cuneo e, negli scorsi mesi, è stato accostato spesso dai rumors alla direzione di Acsr, il consorzio di smaltimento dei rifiuti del cuneese. Gli è stato però preferito dall’assemblea Giancarlo Isaia.



La questione della nuova presidenza è stata tirata fuori anche nell’ultimo consiglio comunale della città capoluogo, con la richiesta di informazioni espletata dal consigliere Beppe Lauria. La sindaca Patrizia Manassero ha chiarito come la società partecipata dal Comune – che contribuisce al bilancio del gruppo Comune di Cuneo per 172.490 euro di conto economico totale – non sia mai rimasta “senza una testa”, ma che avrebbe reso pubblico il nome del nuovo presidente nella serata di martedì.