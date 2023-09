Narzole, iniziati i lavori per il nuovo asilo nido. "Un momento storico per la comunità"

"Si tratta di un momento storico per la comunità e per tutto il territorio". Con queste parole il sindaco di Narzole Paola Sguazzini ha commentato l’inizio dei lavori del nuovo asilo nido. "Si tratta di un sogno che si realizza, si parlava di questo progetto da 20 anni, e senza i fondi del Pnrr non avrebbe potuto vedere la luce. A tutti i cittadini chiediamo pazienza e comprensione per i disagi e la riduzione dei parcheggi in piazza: un piccolo sacrificio per una grande opera a servizio dei narzolesi".

A realizzare i lavori, come in una sorta di cerchio che si chiude, sarà l’impresa narzolese di costruzione Fratelli Di Piazza Costruzioni, che si è aggiudicata il bando. Il costo totale sarà di 1 milione e 200 mila euro, che saranno completamente coperti dai fondi europei. La struttura dovrebbe essere pronta entro 300 giorni.